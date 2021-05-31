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Общество

Озвучен доход снятого с должности главы минлесхоза Игоря Чернышова

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Обнародован доход за 2020 год Игоря Чернышова, который временно исполнял обязанности министра лесного хозяйства Пензенской области.

Чиновник задекларировал 1 млн 7 тыс. 624 рубля. В его собственности находятся 1/3 земельного участка площадью 431 кв. м, участок в 900 кв. м, жилой дом (121,1 кв. м), 1/3 жилого дома (7,8 кв. м).

Также Игорь Чернышов владеет ВАЗ-2121 и Volkswagen Amarok, говорится в документе, размещенном на сайте минлесхоза области.

Доход супруги Чернышова составил 71 тыс. 947 рублей. В ее собственности есть лишь гараж площадью 20,9 кв. м.

В тот период, за который отчитался в декларации Игорь Чернышов, он занимал пост заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона. 29 марта 2021 года его назначили врио министра после отставки Александра Москвина.

Новые обязанности чиновник исполнял недолго - полтора месяца. 17 мая после заседания антикоррупционной комиссии Игоря Чернышова сняли с должности, на его место назначили Илью Галкина.

«Я рассчитывал, что в лице Чернышова буду иметь соратника, с которым буду иметь общие подходы», - пояснил отставку чиновника врио губернатора Олег Мельниченко.

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Гость||

зачем им земельные участки? не картошку же копать?

Гость||

Хапуга игорёк то как оказалось

Гость||

На амарок года 4 копить с его зарплатой, при условии не жрать.

Имя: Гость
Комментарий:

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