В Пензенском районе нашли гнездо филинов с птенцами

21.05.2025 | 13:47

В Пензенской области найдено еще одно гнездовье филинов. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Хищные птицы разместили свой дом на крутом склоне оврага, расположенного между Шемышейкой и Кондолем.

Специалисты заметили 3 крупных птенцов. Они еще как минимум на месяц останутся в гнезде, а пищу будут приносить родители. После этого молодняк начнет самостоятельную жизнь.

Филин занесен в Красную книгу Пензенской области и относится к редкому оседлому виду. Это очень крупная сова - размером почти с гуся. Окраска у филина рыжая или охристая, с большим количеством темных пестрин. Характерные признаки - большие ложные «уши» из перьев, оранжевые глаза и оперенные до самых когтей ноги.

В Красной книге, изданной в 2019 году (том 2), указаны 2 места обитания филинов - в Шемышейском и Сердобском районах. В мае 2023-го гнездо этих пернатых с 2 птенцами обнаружили в Колышлейском районе.

Филинов замечали также в Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Мокшанском, Никольском районах. В конце XX - начале XXI века одиночных птиц видели Лунинском, Каменском, Малосердобинском, Пензенском, Сосновоборском районах, но характер их пребывания там установить не удалось.