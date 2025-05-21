Сетевое издание|18+|Среда|21 мая 2025|15:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

В Пензенском районе нашли гнездо филинов с птенцами

Печать
Telegram

В Пензенской области найдено еще одно гнездовье филинов. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Хищные птицы разместили свой дом на крутом склоне оврага, расположенного между Шемышейкой и Кондолем.

Специалисты заметили 3 крупных птенцов. Они еще как минимум на месяц останутся в гнезде, а пищу будут приносить родители. После этого молодняк начнет самостоятельную жизнь.

Филин занесен в Красную книгу Пензенской области и относится к редкому оседлому виду. Это очень крупная сова - размером почти с гуся. Окраска у филина рыжая или охристая, с большим количеством темных пестрин. Характерные признаки - большие ложные «уши» из перьев, оранжевые глаза и оперенные до самых когтей ноги.

В Красной книге, изданной в 2019 году (том 2), указаны 2 места обитания филинов - в Шемышейском и Сердобском районах. В мае 2023-го гнездо этих пернатых с 2 птенцами обнаружили в Колышлейском районе.

Филинов замечали также в Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Мокшанском, Никольском районах. В конце XX - начале XXI века одиночных птиц видели Лунинском, Каменском, Малосердобинском, Пензенском, Сосновоборском районах, но характер их пребывания там установить не удалось.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео областного минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте