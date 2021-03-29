Александр Москвин уволен с поста министра лесного хозяйства области

29.03.2021 | 09:11

Александр Москвин уволен с должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Об этом на первом оперативном совещании в понедельник, 29 марта, заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

К бывшему министру у нового главы области есть немало претензий.

«Прошу инициировать проверку деятельности минлесхоза. Там надо наводить порядок с точки зрения карьеров и всего остального», - уточнил Мельниченко.

Проверка будет проведена в течение месяца, после чего материалы передадут в правоохранительные органы.

Исполняющим обязанности министра назначен Игорь Чернышов, ранее занимавший пост замминистра и возглавлявший управление лесного хозяйства.