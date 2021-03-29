Политика

Александр Москвин уволен с поста министра лесного хозяйства области

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Александр Москвин уволен с должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Об этом на первом оперативном совещании в понедельник, 29 марта, заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

К бывшему министру у нового главы области есть немало претензий.

«Прошу инициировать проверку деятельности минлесхоза. Там надо наводить порядок с точки зрения карьеров и всего остального», - уточнил Мельниченко.

Проверка будет проведена в течение месяца, после чего материалы передадут в правоохранительные органы.

Исполняющим обязанности министра назначен Игорь Чернышов, ранее занимавший пост замминистра и возглавлявший управление лесного хозяйства.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Петр Первый лесникам жалованья не платил.

Гость||

Министр здравоохранения ещё сидит в своём кресле? Пусть чемоданы пакует. К шпиКелю его в камеру.

Гость||

Посодют теперь москвина этого? Весь лес попилил и вывез, хоз-во развалил, тьфу

Гость||

ПОЧЕМУ НЕ РАССЕДУЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА НЕГО

Гость||

Молодец губернатор! Я как человек работающий в лесной отрасли видел как разваливается лесная отрасль, как принимались непрофессиональные решения, леса отнятые у арендаторов не "ухаживались" на протяжении 2-х лет и безвозвратно погибло много посадок. Как было "организовано" через ГАУ порубка хорошего леса как больного в Сосновоборском районе и пр., пр. Я буду за него голосовать.

Гость||

еще директора парка Белинского надо гнать в 3 шеи за погубленную Олимпийскую аллею

Гость||

Гость писал(a):

Посодют теперь москвина этого?
Жаль мораторий на смертную казнь...

Гость||

Гость писал(a):

Жаль мораторий на смертную казнь...
что он вам такого сделал что бы так о нем думать?

Гость||

9-40, а арендаторы ухаживали? Не смешите. Гнать всех лесных арендаторов, не должно так быть!

Гость||

Я грибник старый по свей области много чего видел...

По зимнику вывозят,а весой вдуг пожар...

Гость||

Гость писал(a):

что он вам такого сделал что бы так о нем думать?
Откройте карту охот угодий Пенз обл. Общедоступных практически нет!!! Всё частникам отдано. В общедоступном лицуха 650р на месяц у частника 1500 день!!! Одно радует, в частных угодьях у егерей полномочий нет. Шлёшь его лесом. Ни оружие проверить ни документы не имеет права.)))

Гость||

надо ещё и посадить вора

Гость||

Гость писал(a):

еще директора парка Белинского надо гнать в 3 шеи за погубленную Олимпийскую аллею
В советское время, когда еще не было статуса Олимпийской аллеи, а была просто лесная зона, там (сейчас на этом месте кафе) жил лесник и один справлялся с проблемами леса. Потом решили, что лесник не нужен. Все запустили, а потом неумеючи стали чистить лес. Скоро совсем без лесо-парковой зоны останемся.

Гость||

Гость писал(a):

Молодец губернатор! Я как человек работающий в лесной отрасли видел как разваливается лесная отрасль, как принимались непрофессиональные решения, леса отнятые у арендаторов не "ухаживались" на протяжении 2-х лет и безвозвратно погибло много посадок.
ничо. по весне пеньки пащитают

Гость||

Уважаю такой поступок губернатора.....

Только вот голосовать пойду за него, если так же поступит и с другими министрами...... Особенно Минтруда и Минздрава...

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Имя: Гость
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