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Из жизни

В огород к жителям Пачелмы прилетели краснокнижные птицы

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В Пачелме в огород к местным жителям прилетели необычные гости - краснокнижные аисты. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

«Эти грациозные птицы, осторожно вышагивая по земле, привлекли внимание жителей. Аисты периодически взлетали, словно показывая свои изящные движения, чтобы перебраться немного подальше от людей», - рассказали в ведомстве.

В огород к жителям Пачелмы прилетели краснокнижные птицы

Белый аист - редкий перелетно-гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Пензенской области. Это крупная птица с длинными ногами, клювом и шеей, покрытая белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В регион аисты прилетают в начале апреля и селятся одиночными парами.

В 2024 году камера зафиксировала краснокнижных птиц, прогуливающихся по молодой траве в Белинском районе. Позже они начали строить гнездо.

Жилища аистов в Пензенской области уже находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В апреле 2023-го они обустроили гнездо в райцентре Беково.

Источник фото № 1 - pxhere.com.

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Источник — видео и фото № 2 из тг-канала областного минлесхоза
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