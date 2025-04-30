Отдых пензенцев на природе может обернуться неприятностями

30.04.2025 | 11:00

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили несколько правил, соблюдение которых позволит избежать неприятных последствий традиционных майских пикников.

Продукты следует покупать в стационарных торговых точках и использовать для их транспортировки сумку-холодильник. Не стоит употреблять молочные, маринованные и кремовые кондитерские изделия, а также копчености и яйца: они служат питательной средой для болезнетворных микробов.

Для сырых продуктов и готовой пищи нужно использовать разные ножи и разделочные доски.

«Обязательно поместите продукты в пластиковые контейнеры или заверните в пищевую пленку. Вся еда должна быть надежно защищена от насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов», - рекомендовали специалисты.

Нельзя забывать и о правилах личной гигиены: руки мыть с мылом или обрабатывать антисептиком либо антибактериальными влажными салфетками, овощи и фрукты мыть только кипяченой или бутилированной водой, не использовать воду из открытых водоемов для приготовления блюд, а из родников и колодцев обязательно кипятить.

«Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, сразу обратитесь к врачу», - подвели итог в Роспотребнадзоре.

В свою очередь в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области призвали взять с собой пакеты и после пикника или прогулки убрать мусор.

«Напоминаем, что выбрасывание отходов из автомобилей может обернуться серьезными штрафами: для граждан - до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч, а для юридических лиц - до 50 тысяч рублей», - предупредили в минлесхозе.