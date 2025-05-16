Охотникам определили срок отстрела волкособов

16.05.2025 | 12:43

В Пензенской области определен срок охоты на диких гибридов волка и собаки - с 1 августа по 31 марта.

В октябре 2024 года на уровне регионального законодательства волкособы были включены в перечень охотничьих ресурсов.

Это связано с тем, что гибриды зачастую опаснее волков. Они не испытывают страха перед человеком, а значит, могут подбираться к жилью ближе, чем их предки, и даже нападать.

Кроме того, волкособы добывают больше, чем им нужно для насыщения, уничтожая и диких, и домашних животных. Охотоведы и егеря постоянно обнаруживают трупы косуль и оленей, ставших жертвами этих хищников. Особенно часто такие случаи фиксируют зимой.

«В результате гибридизации в стаях появляются различные по конституции и окрасу особи. Привычный серый окрас волка в большинстве охотничьих угодий представлен разными цветами: от светлого (почти желтого) до черного», - отметили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.