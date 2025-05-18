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Общество

В Пензенской области спасли оставшегося без матери лосенка

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В Кузнецком районе сотрудники Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без матери. По словам специалистов, малышу не больше недели.

Заприметив детеныша, охотинспекторы ждали, что лосиха вернется за ним, но этого не случилось. Тогда специалисты забрали животное и передали его под надзор ветеринаров.

«Когда лосенок окрепнет и подрастет, будет принято решение о его дальнейшей судьбе: оставить в экокомплексе или выпустить в лес», - рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В минлесхозе региона напомнили: нельзя подходить к детенышам диких животных, трогать их, фотографироваться с ними. Самки часто прячутся при приближении людей и могут не вернуться к малышам после всех этих действий. В таком случае детеныши погибают.

В феврале этого года сотрудники Кузнецкого лесничества спасли лосенка, который вышел на Суру, не удержался на льду и провалился в воду. Животное вытащили на берег и отпустили в лес.

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Источник — фото, видео из TG-канала Олега Мельниченко
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