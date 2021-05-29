Павел Воля сравнил доходы футболиста Месси и Ивана Белозерцева

29.05.2021 | 16:01

В пятницу, 28 мая, вышел на экраны выпуск юмористического телешоу Comedy Club. Резидент Павел Воля, уроженец Пензы, сначала озвучил новость, что легендарный футболист Лео Месси за четыре года контракта с «Барселоной» получил 555 млн евро. А затем неожиданно перешел к персоне Ивана Белозерцева - экс-губернатора Пензенской области.

«Ребята! 500 миллионов за четыре года! Вы понимаете, что такое - только у Месси и у губернатора Пензенской области? Только Месси получил 500 лямов за четыре года, а губернатор Пензенской области - четыре года за 500 лямов. Обратная схема! А знаете, почему? Некомандный игрок губернатор Пензенской области. Не делился мячом, вот и присел на скамеечку. Надо было пасовать!»

Павел Воля имеет в виду деньги, найденные при обыске дома Ивана Белозерцева. Как сообщили федеральные источники, сумма составила порядка 500 млн рублей.

Экс-губернатора задержали 23 марта. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. 23 марта Президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

На данный момент Иван Белозерцев находится в Москве под арестом до 20 августа.