Общество

Павел Воля сравнил доходы футболиста Месси и Ивана Белозерцева

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В пятницу, 28 мая, вышел на экраны выпуск юмористического телешоу Comedy Club. Резидент Павел Воля, уроженец Пензы, сначала озвучил новость, что легендарный футболист Лео Месси за четыре года контракта с «Барселоной» получил 555 млн евро. А затем неожиданно перешел к персоне Ивана Белозерцева - экс-губернатора Пензенской области.

«Ребята! 500 миллионов за четыре года! Вы понимаете, что такое - только у Месси и у губернатора Пензенской области? Только Месси получил 500 лямов за четыре года, а губернатор Пензенской области - четыре года за 500 лямов. Обратная схема! А знаете, почему? Некомандный игрок губернатор Пензенской области. Не делился мячом, вот и присел на скамеечку. Надо было пасовать!»

Павел Воля имеет в виду деньги, найденные при обыске дома Ивана Белозерцева. Как сообщили федеральные источники, сумма составила порядка 500 млн рублей.

Экс-губернатора задержали 23 марта. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. 23 марта Президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

На данный момент Иван Белозерцев находится в Москве под арестом до 20 августа.

Источник — фото кадр www.youtube.com
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Гость||

Да Воля не патриот ты,не патриот)))

Гость||

Под арестом до 20 августа, а потом выпустят?? А 500 лямов ему оставят?

Гость||

А про кентавра уже рассказывал или ему понравился?

Гость||

Гость писал(a):

Да Воля не патриот ты,не патриот)))
патриот это для меня ругательство ассоциация с ворьем у меня лично

Гость||

О Родине только хорошее или ничего,Павлик

Гость||

Шутковать надо было пока Иван в силе был.

Гость||

Вот именно что Павлик, взрослеть бы уже надо, вышутился напрочь, дальше то что?, жить на то что скопил от шутовства?

Гость||

Завидуй молча. Павел молодец, сумел вырваться из этого мухосранска и войти в топ артистов

Гость||

А сколько ещё не нашли!

Гость||

16.46, он не о Родине, а о воре, который обул твою Родину, дурачок.

Гость||

17:22 Каких топ-артистов, через полгода забудут как только клуб весёлых и вертлявых закроют, будь спок.

Гость||

Этот дрищ только всех обсирать может, но когда нибудь сам в этом говне и захлебнётся!

Гость||

А его закроют, потому что он веяние времени, а время это уже на исходе, куда пойдут эти ржащие бездельники. Наверное в гардеробщики, будут подавать пальто и шляпы..

Гость||

Молодец еврей ,так держать эта сволота белозерцев у наших детей изо рта еду забирал только пожизненно этой мрази

Гость||

Он больше похож на хлопца с Хрющатика, молодцов там тоже хватает.

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Имя: Гость
Комментарий:

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