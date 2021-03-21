Телеграм: Что нашли при обыске в доме губернатора

21.03.2021 | 16:36

В Сеть выложили фотографии, которые, предположительно, были сделаны во время обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Кадры опубликовал телеграм-канал «Наш человек в ЧК».

На фото - стопки купюр по 1 000 и 5 000 рублей, дорогостоящие часы и подарочные наборы посуды.

Ранее стало известно, что Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток в размере, превышающем 31 млн рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

В Сети также появились кадры, на котором человека, похожего на Белозерцева, под конвоем выводят из здания регионального правительства.