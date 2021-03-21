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Криминал

Телеграм: Что нашли при обыске в доме губернатора

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В Сеть выложили фотографии, которые, предположительно, были сделаны во время обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Кадры опубликовал телеграм-канал «Наш человек в ЧК».

На фото - стопки купюр по 1 000 и 5 000 рублей, дорогостоящие часы и подарочные наборы посуды.

Ранее стало известно, что Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток в размере, превышающем 31 млн рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

В Сети также появились кадры, на котором человека, похожего на Белозерцева, под конвоем выводят из здания регионального правительства.

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Источник — фото t.me/manizchk
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Гость||

Ну немного деньжат,на отпуск копил.

Гость||

А у детишек что нашли?

Гость||

А что ж попы за него не вступились?

Он на них более 12 миллиардов из бюджета потратил, а боженька от тюрьмы не спас :(

Гость||

Вань а где стабильность развитие?

Гость||

Наверняка это малая часть. А сколько еще на счетах и в недвижимости...

Гость||

Шпигелист!

Гость||

все нажито честным трудом. два магнитофона, два портсигара..

а вы нищеброды завидуете

Гость||

фигасе новости!У меня аж похмелье прошло!

Гость||

А того, кто давал взятку тоже должны задержать! Кто-то крутой подставил губернатора с такой взяткой, спихнуть хотят. Кому-то помешал крепко. Время покажет ...

Гость||

А нам он вручил сервиз за 200 руб за 30- летие совместной жизни! Хотя нашим детям все равно останется память!

Гость||

Он наверняка не хотел взятки брать, что за беспредел. Не разобрались вообще хотел или не хотел взятку брать, а сразу задержали. Спросили бы сначала по человечески.

Гость||

Гость писал(a):

Телеграмм американо английская подстилка
у последнего русскага царя-немца женой была нагличанка. так что всё эволюционненько. одна и разница, что вместо голубей да точек с тире - "телеграм". а телега та самая же. что была при лебледе-раке и щуке

Гость||

Телеграмм Иностранная подстилка..А вы тут пишете телеграмм...ЧТО ВЫ ЗА.........

Гость||

Ладно, поверю что не хотел брать... а наличка в таком количестве откуда?

Гость||

Этим видео 2,5 года , это не его!

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Имя: Гость
Комментарий:

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