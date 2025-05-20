Чем можно очистить грязные монеты?

20.05.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Нашел у деда пакет с грязными монетами. Как почистить мелочь, чтобы было не стыдно использовать?

Ответ специалиста

Есть несколько способов удалить загрязнения с монет. Среди действенных - с содой, уксусом, зубной пастой и лимоном.

Сода

Смешайте ее с небольшим количеством воды для получения кашицы, а затем нанесите на монеты и обработайте щеткой.

Уксус и паста

Монеты нужно замочить в 9%-м уксусе на 10-15 минут (если загрязнения слишком сильные, можно оставить мелочь на сутки), а затем почистить с зубной пастой, используя мягкую щетку.

Лимон и перекись водорода

Выжмите в миску половинку лимона и добавьте несколько ложек перекиси водорода. Погрузите монеты в раствор на 10 минут. Затем также пройдитесь по ним щеткой.

После любой из перечисленных процедур монеты нужно хорошо промыть и высушить.