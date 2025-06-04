Криминал

Две кузнечанки поверили незнакомцу и перечислили 700 000

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Две жительницы Кузнецка, попавшись на уловку мошенника, перевели ему все свои сбережения - в общей сложности свыше 700 000 рублей.

В конце апреля 41-летняя кузнечанка нашла в интернете объявление о дополнительном заработке на бирже. Она установила на свой телефон специальное приложение, внесла более 190 000 рублей и стала ожидать прибыли.

Через несколько дней женщина решила самостоятельно вывести деньги со счета, но у нее это не получилось.

Затем ей поступило сообщение от «сотрудника биржи». Он объяснил, что для вывода средств ей нужно вложить сумму больше, чем находится в приложении. Собственные деньги у горожанки уже закончились, и она обратилась к своей 65-летней знакомой.

Та согласилась помочь и связалась со «специалистом». Он попросил включить демонстрацию экрана и зайти в приложение банка.

«Следуя указаниям, пенсионерка перечислила свои накопления в размере 510 тысяч рублей с одного своего счета на другой. После этого, зайдя в приложение, она обнаружила отсутствие денежных средств», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Связь же с мужчиной прервалась и больше не возобновлялась. Кузнечанки поняли, что стали жертвами мошенника, и обратились в полицию.

Возбужденно уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность афериста. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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