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Криминал

Подросток украл у матери 600 тысяч и прокутил деньги с друзьями

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17-летний житель Пензы предстал перед судом после того, как обокрал родную мать, воспользовавшись ее банковской картой и телефоном.

В августе прошлого года женщина попросила сына сходить в магазин за продуктами и дала ему свой смартфон, в чехле которого находилась карта. Парень долго не возвращался, и взволнованная мать стала звонить на свой номер с аппарата соседки и других телефонов. Но звонки сбрасывались, а номера заносились в черный список.

На следующий день, поняв, что лишилась карты, пензячка направилась в отделение банка и узнала, что со счета снимались деньги. Из-за технических неполадок заблокировать карту сразу не получилось.

Затем горожанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Через несколько дней ее вызвали в отдел, куда доставили и пропавшего подростка. Там-то и выяснилось, что он не только потратил деньги со счета, но и открыл на имя матери кредитную карту и взял потребительский кредит.

Как оказалось, тинейджер знал ПИН-код от карты матери, так как раньше не раз делал покупки. В тот день он встретился с другом и решил воспользоваться конфиденциальной информацией. Парень снял посуточно квартиру и развлекался с друзьями, тратя деньги на еду, картинг, прокачку персонажей в компьютерной игре и другие развлечения.

Кроме того, решив впечатлить девушку, подросток открыл на имя матери электронную кредитную карту и оформил потребительский кредит, а затем перевел все деньги на свой счет и тоже потратил.

В результате за 4 дня несовершеннолетний похитил у родительницы более 600 000 рублей.

В судебном заседании подросток признал вину и раскаялся. Мать, в свою очередь, просила суд быть снисходительным к сыну и не привлекать его к уголовной ответственности.

В итоге парню назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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