В День города и День России в Пензе устроят 4 салюта

28.05.2025 | 12:14

В День города и День России 12 июня в Пензе снова проведут 4 салюта. Об этом глава города Олег Денисов сообщил во время прямого эфира в среду, 28 мая.

Местами запуска станут те же зоны, что и в День Победы: набережная Суры (наблюдать шоу удобно в районе «Ростка»), смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади), сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове и территория школы № 20 на улице Экспериментальной в Гидрострое (наблюдать удобно у ТРЦ «Ритэйл»).

Так люди смогут не покидать свой район в день празднования, чтобы посмотреть огненное шоу.

9 мая салют на набережной длился 30 минут, на него было потрачено 3 млн 69 тысяч рублей, в небо выпустили более 4 700 залпов.

В остальных точках продолжительность составляла 15 минут. У стелы «Пенза - город трудовой доблести» проходил не салют, а «фейерверочный показ», как выразилась начальник городского управления культуры Вера Фейгина.