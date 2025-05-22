Криминал

Житель Кузнецкого района выманил у случайной попутчицы 13 000 рублей

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Кузнецкий районный суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, признав его виновным в мошенничестве.

В мае 2024 года сельчанин, подрабатывавший частным извозом, ехал в Сосновоборск. На остановке он увидел женщину и предложил подвезти ее до Кузнецка.

По дороге завязался разговор, и 47-летняя пассажирка рассказала о своей беде: у нее украли деньги, возбуждено уголовное дело, но оно не движется.

Водитель немедленно сориентировался в обстановке: рассказал, что у него якобы есть знакомые в правоохранительных органах и он может повлиять на раскрытие преступления за вознаграждение. Доверчивая попутчица тут же достала из кошелька и протянула ему 5 000 рублей.

После этого женщина, уверенная в новом «помощнике», сделала еще несколько переводов на 3 000, 1 000 и 4 000 рублей. Все полученные деньги мужчина потратил.

В итоге аферист, обманувший женщину, оказался на скамье подсудимых. Он добровольно возместил ущерб, извинился и раскаялся.

Водителя-мошенника приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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Источник — фото pxhere.com
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