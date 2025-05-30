Житель Пензенского района заключил соцконтракт и растратил деньги

30.05.2025 | 20:25

В Пензенском районе предприниматель потратил не по назначению деньги, предназначенные для развития его бизнеса.

Мужчина заключил социальный контракт с органом местного самоуправления и получил выплату в размере 300 000 рублей.

Для подтверждения якобы произведенных им расходов мужчина предоставил в администрацию подложные документы: товарные и кассовые чеки на покупку «болгарки», плиткореза, перфоратора, набора инструментов и других товаров. Общая сумма оплаты, которой на самом деле не было, составила более 204 000 рублей.

Обман выявила прокурорская проверка. Материалы были направлены в следственный орган, и по факту мошенничества на предпринимателя возбудили уголовное дело.

«Расследование находится на контроле прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Это не первый случай, когда жители области расходуют выделенные в качестве помощи на развитие дела государственные деньги на совершенно другие цели.

Так, житель Городищенского района, заключив соцконтракт, предоставил фиктивные документы о покупке у односельчанина 5 голов крупного рогатого скота общей стоимостью 250 000 рублей.

Житель Сердобского района, обещавший выращивать малину, вообще не явился в управление соцзащиты, чтобы отчитаться о работе.

Растратили целевые средства и 2 зареченца. Один из них получил выплату на разработку web-сайтов, другой - на открытие массажного салона.