Жительница Иссинского района украла 40 000 у родной сестры

03.06.2025 | 10:07

28-летняя жительница села Архаровка Иссинского района оказалась на скамье подсудимых после того, как украла деньги у родственницы.

Банковская карта женщины была заблокирована, и она пользовалась картой матери с ее разрешения.

В ноябре 2024 года по просьбе сестры сельчанка проверила баланс ее банковской карты через мобильное приложение в телефоне. Выяснилось, что муж прислал ей более 90 000 рублей.

В голове женщины возник план. Держа телефон сестры в руках, она тут же перевела 40 000 на карту матери, а позже сняла эти деньги в банкомате в Иссе и стала тратить.

Сестра, увидев купюры в руках родственницы, поинтересовалась, откуда у нее деньги. Та ответила, что получила алименты на детей.

Однако обман вскрылся, и нечистая на руку женщина предстала перед судом. Она вернула сестре деньги и извинилась.

«Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.