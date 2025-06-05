В пензенской студии танцев девочка украла деньги у ровесницы

05.06.2025 | 08:43

В одной из танцевальных студий Пензы, где обучаются дети, произошла кража: у одной из учениц пропало около 3 000 рублей.

Об этом в полицию заявил отец девочки. По его словам, деньги исчезли из кошелька, лежавшего в незапертом шкафчике.

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленницу. Ей оказалась 13-летняя воспитанница студии. Она призналась, что ей потребовались деньги, поэтому в раздевалке она решила поискать в чужих вещах.

Заглянув в шкафчик своей ровесницы, она увидела кошелек с купюрами. Девочка спрятала деньги и потратила их на свои нужды, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь школьница стала фигуранткой уголовного дела.