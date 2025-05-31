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Криминал

Деньги жителя Тамалинского района оказались в соседнем регионе

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Житель Тамалинского района обратился в полицию и прокуратуру после того, как с его счета пропала значительная сумма.

«В мае 2024 года мужчина находился в Москве и там потерял мобильный телефон. А вскоре с его счета стали исчезать деньги. Всего было сделано несколько перечислений на общую сумму свыше 160 000 рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Правоохранители завели уголовное дело по факту кражи. Как выяснилось, один из переводов, на 56 220 рублей, поступил 45-летнему жителю Тамбовской области. Сам он пояснил, что не знает, от кого пришли деньги.

Прокурор Тамалинского района обратился в Моршанский районный суд с иском о взыскании с тамбовчанина полученной им суммы. Требования были удовлетворены.

Фактическое исполнение решения суда контролирует прокуратура. А правоохранители продолжают искать человека, совершившего транзакции со счета сельчанина.

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Источник — фото pxhere.com
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