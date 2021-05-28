Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:49
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Общество

В Пензе досрочно возобновят подачу горячей воды

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В микрорайоне ГПЗ в Пензе досрочно возобновят подачу горячей воды, приостановленную из-за подготовительных работ к новому отопительному сезону.

«Отключение горячей воды было запланировано на две недели - с 17 по 31 мая. Мера стала вынужденной», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Ремонт на котельной и тепловых сетях завершили ранее намеченного срока. В связи с этим горячая вода начнет поступать в дома уже в пятницу, 28 мая, с 9:00.

Под отключение попали дома на улицах Антонова, Ангарской, Зарубина, Измайлова, Ново-Казанской, Стадионной, Бумажников, Парковой, Тарханова и Фабричной, шесть детских садов, три ФОКа и две школы.

Также без горячей воды оставались учреждения «Детское и лечебное питание», клиника на улице Измайлова и четыре поликлиники.

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Гость||

Ура! Я сегодня помоюся!!!

Гость||

Это когда эти ослы все порвали? Ну да, ну да, все было запланировано, верим.

Имя: Гость
Комментарий:

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