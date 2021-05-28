28.05.2021 | 08:14

В микрорайоне ГПЗ в Пензе досрочно возобновят подачу горячей воды, приостановленную из-за подготовительных работ к новому отопительному сезону.

«Отключение горячей воды было запланировано на две недели - с 17 по 31 мая. Мера стала вынужденной», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Ремонт на котельной и тепловых сетях завершили ранее намеченного срока. В связи с этим горячая вода начнет поступать в дома уже в пятницу, 28 мая, с 9:00.

Под отключение попали дома на улицах Антонова, Ангарской, Зарубина, Измайлова, Ново-Казанской, Стадионной, Бумажников, Парковой, Тарханова и Фабричной, шесть детских садов, три ФОКа и две школы.

Также без горячей воды оставались учреждения «Детское и лечебное питание», клиника на улице Измайлова и четыре поликлиники.