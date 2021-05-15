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Общество

Стало известно, когда и где в Пензе отключат горячую воду

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В субботу, 15 мая, в администрации Пензы сообщили о грядущем отключении горячей воды в двух районах города - на Маяке и ГПЗ-24. Как пояснили в пресс-службе, это связано с ремонтом сетей при подготовке к очередному отопительному сезону.

С 17 по 31 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5м, 5н, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 27;

- ул. Измайлова, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Парковая, 10;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Кроме того, ресурс не будет подаваться в детские сады «Яблонька», «Мозаика», «Матрешка», «Солнышко», «Умка», «Антошка», ФОКи «Маяк», «Олимпийский» и «Золотая шайба», школы № 43 и 77.

Также без горячей воды останутся учреждение «Детское и лечебное питание», клиника диагностики и лечения на ул. Измайлова и четыре поликлиники - стоматологическая № 3, взрослая № 4, детская № 4 и ее филиал.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

проспект Строителей уже 3 дня без горячей воды! Наша горячая вода хлещет водопадом из трубы около 63 школы, хоть с тазиком туда иди))))))

Имя: Гость
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