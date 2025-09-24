В Пензе в домах на нескольких улицах 25 сентября отключат свет

24.09.2025 | 15:00

В четверг, 25 сентября, в домах некоторых пензенцев не будет электричества. Список опубликовали ресурсники.

С 8:10 до 16:00 свет отключат по следующим адресам:

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32; 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43; ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные); 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Астраханская, 2-12 (четная); ул. Карьерная, 1-14, 14а, 16; 2-й пр-д Котовского, 3-6, 8, 9, 11, 13-15, 17-20, 24, 26, уч. 1; 3-й пр-д Котовского, 5, 11; ул. Котовского, 1-11 (нечетные), 15-33 (нечетные), 33а, 34, стр. 38; ул. Ново-Озерная, 2, 3а, 5, 7, 7Б, 9, 11; ул. Ново-Прогонная, 1-17; ул. Озерная, 1-39 (нечетные); Озерный пер., 1, 1а, 3, 3а, 4-9; ул. Осипенко 2-7, 7а, 9; Прогонный пр-д, 23, стр. 17; ул. Светлополянская, 6, 8, 8Б; ул. Чапаева, 13, 13/1, 15-25, 27-41; ул. Щорса, 2-11, 14-23, 25, 27, 27а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Добролюбова, 25а, 94, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, уч. 11а; пр-д Добролюбова 1, 1а, 1В, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в; ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б; ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д; ул. Сосновка, 1а.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Куйбышева, 4, 7.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Набережная Реки Мойки, 2, 2е, 3, 4, 4Б, 5, 9, 13, 19, 21, 25, 25а, 33, 37; ул. Свердлова, 3.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.