Стало известно, где в Пензе 24 сентября отключат свет

23.09.2025 | 10:50

В Пензе в среду, 24 сентября, в домах на нескольких улицах временно не будет света. Это связано с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили ресурсники.

С 8:10 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32; 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43; ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные); 1-й пр-д Суходольный, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й пр-д Суходольный, 10а, 10Б, 12.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Городецкого, 1; ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25; ул. Новоселов, уч. 597; ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36; ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, уч. 2 и 11; ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42; ул. Усадебная, уч. 13; ул. Юбилейная, уч. 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 110, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 166, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508;

- ул. 1-я Дальнереченская, 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40; ул. 2-я Дальнереченская, 1-6, 8-13, 15, 17, стр. 57 и 58; ул. 1-я Заозерная, 3-8; ул. 1-я Заозерная/Родниковая, 1/24; ул. 2-я Заозерная, 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6;

- станция Кривозеровка, стр. 82; ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, стр. 102, 106, 109, уч. 27а; ул. Родниковая, 8, 10, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 12 и 63; пер. Родниковый, 2-5; ул. 8 Марта (пос. Мичуринский), 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Добролюбова, 25а, 94, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, уч. 11а; пр-д Добролюбова 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в; ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б; ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д; ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Мира, 44а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Красносельская, 36а; ул. Менделеева/Красносельская, 1/34.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Заречная, 1-22, 22а, 24, 24а, 26, 28; ул. Кольцевая, 1-11, 11а, 13-22, 39-47 (нечетные), 51, 53, 55, 65а; ул. Мясницкая, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Озерная, 1, 2, 2Б, 5, 5а.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Весенняя, 1-6, 8-13, 15-21, 23; 1-й Гражданский пр-д, 9; 3-й Гражданский пр-д, 2, 3; ул. Дарвина, 15, 19-29 (нечетные), 33, 38-46, 48-60 (четные), 64-68 (четные); ул. Жуковского, 51, 55, 61; ул. Ново-Гражданская, 51, 53, 80, 82, 84;

- ул. Проломная, 3, 4а, 4Б, 7-16, 18, 19, 21, 22а, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39; Проломный пр-д, 1-4; ул. Солдатская, 41а, 44а, 46-60, 62; ул. Угловая, 2а, 2Б, 4.