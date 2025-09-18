В Пензе в домах на нескольких улицах 19 сентября отключат свет

18.09.2025 | 11:11

В пятницу, 19 сентября, некоторые пензенцы останутся без электричества. Список домов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Кошевого, 85-93 (нечетные), 94-107, 109-113, 117-145 (нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакинская, 1-41, 43; ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22; ул. Заовражная, 1-41; ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные); ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б; ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные); ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70; ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные);

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8; ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные); 1-й Галетный пр-д, 3-8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный пр-д, 3, 4;

- ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91; пр-д Индустриальный, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14; ул. Стрелочная, 11, 17-27 (нечетные), 35, 35а, стр. 35; ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39; 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41-49 (нечетные).

С 9:00 до 12:00:

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова 33, 35, 37, 39, 41, 43-51; ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185; Строительный переулок, 8, 10.

С 13:00 до 15:00 без электричества останется пр-д Павлика Морозова.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.