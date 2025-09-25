Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|13:51
Анонсированы отключения света в Пензе 26 сентября

Ресурсники анонсировали новые отключения света в Пензе из-за плановых ремонтных работ на сетях. В пятницу, 26 сентября, его не будет в домах по нескольким адресам.

С 8:10 до 16:00 без электричества останутся:

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32; 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43; ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные); 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10; ул. Вигель, 4, 6, 8, уч. 7 и 13; ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18; ул. Киселевой, 1, 16; ул. Новоселов, уч. 14, 425, 431, 457, 528, 561, 583, 588, 593; ул. Райская, 45, 47, 49;

- СНТ «Заря» (Заря), уч. 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 354, 357,362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 476, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645; ул. Счастливая, 44, уч. 50; 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37; ул. Юбилейная, уч. 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263; ул. Владимира Квышко, 30; ул. Дмитрия Шорникова, 13; ул. С. Кустова, 29.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Маршала Крылова, 2-38; Первомайский пер., 5, 5Б, 7, 9/20, 11, 12, 14, 16; 1-й пр-д Свердлова, 15-18, 21-24, 26, 27, 29, 31; 2-й пр-д Свердлова, 20-24 (четные).

С 13:00 до 15:00:

- ул. Бригадная, 1/65, 12, 14, 16-19, 21, 22, 23, 25, 27-43, 45-57, 59, 61, 61а, 63, 67, 69; Бригадный тупик, 4, 5; ул. Волжская, 9, 9Б, 9/42, 10, 12-14, 16, 17, 21-25, 27, 29, 33-40, 42, 44; 3-й Волжский пр-д, 1-13; ул. Мебельная, 23, 27-35 (нечетные), 37-42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а;

- 1-й Мебельный пр-д, 1, 2, 3 ; ул. Осоавиахимовская, 2-9, 19; Осоавиахимовский пр-д, 1, 2/1, 5-12, 20, 23, 26, 29-33, 35, 37; 1-й Осоавиахимовский пр-д, 3-6, 8, 10, 13, 14, 17/28, 18/26, 19-22, 24, 25, 27, 27Б, 28, 34;

- ул. Пограничная, 1, 1а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22; ул. Терновского, 25-37 (нечетные), 38-40, 42, 42а, 44-62, 64, 66, 68-71, 73, 73а, 75-82, 84, 86, 86а; ул. Токарная, 3, 5-9, 11, 17, 19, 19/16, 21, 25; 2-й Токарный пр-д, 4-13, 15, 17-28, 30, 32-35, 37, 39-52, 54, 56, 58.

