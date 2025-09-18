18.09.2025 | 10:34

Жители Совхоза Победа в Пензе остались без холодной воды на неопределенный срок. О проблеме стало известно в четверг, 18 сентября.

Ресурсники заявили, что знают о коммунальной аварии и, по данным на 10:00, работают над выявлением причин.

«Проведено обследование близлежащей территории на предмет скрытых утечек», - пояснили в Горводоканале.

Организован подвоз технической воды, получить ее можно по адресу: ул. Совхоз Победа, 2.

Как долго жители будут оставаться без воды, не уточняется.

Проблемы с водоснабжением в Совхозе Победа наблюдаются давно. Летом, к примеру, люди жаловались на крайне слабый напор. Тогда в качестве причины называли множество незаконных врезок в водопровод.