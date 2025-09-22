23 сентября часть пензенцев останется без электричества

22.09.2025 | 09:25

Во вторник, 23 сентября, в Пензе из-за ремонтных работ на сетях запланированы отключения света. Список домов, где его не будет, опубликовали ресурсники.

С 8:10 до 16:00 без электричества останутся:

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32; 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43; ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные); 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Добролюбова, 25а, 94, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, уч. 11а; пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в; ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б; ул. Садовое кольцо, 17г, 17д; ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:00

- ул. Баженова, 19, 21, 22а, 22Б, 22в, 23, 25, 26, 29-31,35-38, 40-48, 52-56, 62-66, 68, 70-78, 82; ул. Дегтярная, 10, 28, 32; ул. Достоевского, 1а, 5, 9, 11-15 (нечетные), 16-22 (четные), 23-28, 30, 34, 36, 60-64 (четные), 68-72 (четные), уч. 60а; 1-й пр-д Достоевского, 14-24 (четные), 28-34 (четные), 56; ул. Крымская, 2, 10-14 (четные), 25-71 (четные), 75, 77, 81, 83; 2-й Крымский пр-д, 5.

- ул. Ахунский переезд, 6, 35, 37; Блокпост 718 км, 5, 7; ул. Кордон Сурка, 3, 3а, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 23, 23в, 27, 31, 31а, 31в, 33, 35, 36, 37, стр. 2 и 9; ул. Молодогвардейская, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 58, 60.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Мира, 44а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Красносельская, 36а; ул. Менделеева/ул. Красносельская, 1/34.

С 9:00 до 16:30:

- ул. К. Маркса, 12.