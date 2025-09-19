В Пензе 22 сентября электричество отключат на нескольких улицах

19.09.2025 | 12:43

В понедельник, 22 сентября, из-за планового ремонта на сетях некоторые жители Пензы останутся без электричества. Список домов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 электричества не будет по адресам:

- ул. Долгорукова, 11; ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22; 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, 995 к/н; Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а; 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79; ул. Гончарова, 21, 55, 55а; ул. 1-я Офицерская, 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; ул. 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66; 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11; пр-т Победы, 46-68 (четные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Баженова, 19, 21, 22а, 22Б, 22в, 23, 25, 26, 29-31, 35-38, 40-48, 52-56, 62-66, 68, 70-78, 82; ул. Дегтярная, 10, 28, 32; ул. Достоевского, 1а, 5, 9, 11-15 (нечетные), 16-22 (четные), 23-28, 30, 34, 36, 60-64 (четные), 68-72 (четные), з/у № 60а; 1-й пр-д Достоевского, 14-24 (четные), 28-34 (четные), 56; ул. Крымская, 2, 10-14 (четные), 25-71 (четные), 75, 77, 81, 83; 2-й Крымский пр-д, 5.

С 9:00 до 12:00:

- 1-й пр-д Добролюбова, 9а, 11, 15, б/н; 2-й пр-д Добролюбова, 1-3, 5-13, 17-25 (нечетные), стр. 1909; пр-д Добролюбова, 9; ул. Сосновка, стр. 54.

С 13:00 до 15:00:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14; ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12; ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Пограничная, 3-23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37; ул. Пограничная/Пограничный пр-д, 39/5; Пограничный пр-д, 7, 9, 11, 13, 19; Пограничный пр-д/Межрайонная, 21/14; ул. Севастопольская, 4, 6; 1-й, Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22;

- ул. Марата, 17; ул. СНТ «Заря» (Согласие), 2/190.