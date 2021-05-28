Пензенские чиновники хотят провести эксперимент с поездками на такси

28.05.2021 | 14:06

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая, один из депутатов вновь поднял тему отказа чиновников от автопарка в пользу такси.

Подобное предложение поступало на предыдущей сессии: оказаться от услуг автопарка, обслуживающего представителей городской власти, и пользоваться такси. Однако глава города Владимир Мутовкин раскритиковал эту идею, заявив, что не готов доверять жизнь незнакомым водителям.

На этот раз думец адресовал вопрос новому и. о. заммэра Александру Басенко: «На прошлой сессии Владимир Борисович (Мутовкин. - Прим. ред.) испугался того, что могут ездить пьяные водители. А вы могли бы отказаться от личного транспорта, чтобы вас возили таксисты?»

Ответ Басенко стал неожиданным. Он рассказал о планах провести эксперимент с привлечением компании, оказывающей услуги такси. В течение месяца будут проводиться контрольные мероприятия по возможности использования таксомоторов.

«Достигнута договоренность, что мы попробуем, как это будет работать», - пояснил он.

О том, кто из чиновников войдет в экспериментальную группу, Александр Басенко умолчал. Он лишь добавил, что контроль за состоянием таксистов, которые будут обслуживать сотрудников администрации, включен в договор с компанией.

В свою очередь, Владимир Мутовкин отметил: «Сарказм в данной ситуации неуместен с учетом того, что произошло на улице Карпинского». Глава города имел в виду трагедию, случившуюся 22 мая: в ДТП с участием такси один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести. Это ДТП стало последним в череде аварий и нарушений, после которого Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическую акцию «Такси».