Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:43
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Общество

Пензенские чиновники хотят провести эксперимент с поездками на такси

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая, один из депутатов вновь поднял тему отказа чиновников от автопарка в пользу такси.

Подобное предложение поступало на предыдущей сессии: оказаться от услуг автопарка, обслуживающего представителей городской власти, и пользоваться такси. Однако глава города Владимир Мутовкин раскритиковал эту идею, заявив, что не готов доверять жизнь незнакомым водителям.

На этот раз думец адресовал вопрос новому и. о. заммэра Александру Басенко: «На прошлой сессии Владимир Борисович (Мутовкин. - Прим. ред.) испугался того, что могут ездить пьяные водители. А вы могли бы отказаться от личного транспорта, чтобы вас возили таксисты?»

Ответ Басенко стал неожиданным. Он рассказал о планах провести эксперимент с привлечением компании, оказывающей услуги такси. В течение месяца будут проводиться контрольные мероприятия по возможности использования таксомоторов.

«Достигнута договоренность, что мы попробуем, как это будет работать», - пояснил он.

О том, кто из чиновников войдет в экспериментальную группу, Александр Басенко умолчал. Он лишь добавил, что контроль за состоянием таксистов, которые будут обслуживать сотрудников администрации, включен в договор с компанией.

В свою очередь, Владимир Мутовкин отметил: «Сарказм в данной ситуации неуместен с учетом того, что произошло на улице Карпинского». Глава города имел в виду трагедию, случившуюся 22 мая: в ДТП с участием такси один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести. Это ДТП стало последним в череде аварий и нарушений, после которого Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическую акцию «Такси».

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Какое вам, негодяям, такси? В скотовозках езжайте, да в старых западногерманских автобусах с европейских свалок!

Гость||

А общественный транспорт ими созданный не хотят использовать?

Гость||

penzainform.ru писал(а):О том, кто из чиновников войдет в экспериментальную группу, Александр Басенко умо

================================

Да-да, купите им защитное снаряжение и каски. Отряд коснонавтов млин.))))

он сказал поехали)))

Гость||

Мутовкин вообще бесполезный человек (должность). Вообще бы сократить, ничего не изменится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако глава города Владимир Мутовкин раскритиковал эту идею, заявив, что не готов доверять жизнь незнакомым водителям.
Жизни избранников имеют значение,а жизни простых людей нет?

Гость||

По городу пусть на такси и общественном транспорте едут.Пусть как все прочувствуют жизнь, тогда и решения будут принимать на благо простых людей.

Гость||

Гость писал(a):

глава города Владимир Мутовкин
А ЧТО он СДЕЛАЛ ДЛЯ ГОРОДА?

Гость||

Чтобы понять как и чем живет простой житель города нужно побыть в его шкуре (хотя бы экспериментально в течении одного месяца),но полностью в тех же условиях,и только потом принимать решения.А руководить жизнью горожан из кабинета (уже проходили .ничего хорошего не тому,кто руководил, и уж тем более тем кому сулили хорошую жизнь из окна)

Гость||

Конечно на такси ! Маршрутном. Ближе к народу и проблемы народные узнаете.

Гость||

А депутаты правильно посчитали, что такси обойдется им дешевле, чем содержание авто с водителями?

А то маршрутное такси еще дешевле обойдется городу...

Гость||

И остановки новые оцените,может и задумаетесь почему до сих пор в транспорте не учтеный нал, а это поступление в городской бюджет в виде подоходного налога

Гость||

Я вообще не пойму зачем нужен этот мутовкин для чего чтоб слюни пускать и пустословить?

Гость||

Я подрабатываю в такси на своём авто. Довольно часто ездят из администрации, прокуратуры и тд. И тп. Вполне адекватные и вежливые люди. А что собственно не так?

Гость||

Гость писал(a):

Я подрабатываю в такси на своём авто.
Сколько пассажиров ты бросил как мундак?

Гость писал(a):

Довольно часто ездят из администрации, прокуратуры и тд. И тп.
Они тебе сами докладывают?

Гость писал(a):

Вполне адекватные и вежливые люди.
Видеорегистратор с записью салона всё равно надо ставить.Гость писал(a):
А что собственно не так?
Глава города Пензы Владимир Мутовкин боится такси и общественного транспорта.

Гость||

Гость писал(а):

> А общественный транспорт ими созданный не хотят использовать?

Не барское это дело.

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Имя: Гость
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