Общество

Глава Пензы отказался рисковать, передвигаясь на такси

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля, один из депутатов предложил сменить машины автопарка, обслуживающего представителей городской власти, на более дешевые.

Глава города Владимир Мутовкин возразил: парк транспорта был сформирован более шести лет назад, если сейчас продать имеющиеся автомобили, то этих денег не хватит на новые, даже классом ниже. Поэтому смена машин, по мнению Мутовкина, нецелесообразна.

Тогда депутат выдвинул другую идею: вообще отказаться от штатных водителей и транспортных средств и заключить договор с одной из компаний, предоставляющих услуги такси.

Глава города отреагировал довольно резко: «Я не готов повседневно доверять жизнь водителям, которых я не знаю. Вы сами знаете о том, что творится в такси, - ежедневно происходят аварии, за рулем нередко задерживают нетрезвых или находящихся в состоянии наркотического опьянения людей».

По его словам, если будет принято решение об изъятии казенных транспортных средств, он готов ездить на личной машине.

Согласно декларации о доходах, представленной Владимиром Мутовкиным за 2020 год, в его собственности находятся автомобили Chevrolet и Kia Sorento.

Аварии с участием такси в Пензе происходят нередко. Так, 1 апреля на улице Окружной столкнулись BMW и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси». От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. Такси разворотило весь капот. Оба водителя получили травмы.

18 апреля такси попало в ДТП на Гагаринском путепроводе. Водитель, судя по всему, не справился с управлением, врезался в отбойник. Металлическое ограждение также заметно пострадало. Передняя часть легковушки получила существенные механические повреждения.

24 апреля на перекрестке улиц Красной и Чкалова столкнулись два легковых автомобиля - серебристый Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси». За рулем таксомотора находился 60-летний водитель. Автомобилем Volkswagen управлял 53-летний мужчина, который получил телесные повреждения.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава города отреагировал довольно резко: «Я не готов повседневно доверять жизнь водителям, которых я не знаю. Вы сами знаете о том, что творится в такси, - ежедневно происходят аварии, за рулем нередко задерживают нетрезвых или находящихся в состоянии наркотического опьянения людей».
Ну а остальное быдло лично знает всех водителей такси и маршруток, поэтому безоговорочно, по нескольки раз на дню доверяет им свое здоровье и жизнь. Все просто...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава города отреагировал довольно резко: «Я не готов повседневно доверять жизнь водителям, которых я не знаю. Вы сами знаете о том, что творится в такси, - ежедневно происходят аварии, за рулем нередко задерживают нетрезвых или находящихся в состоянии наркотического опьянения людей».
Вот как завыл!А на горожан наплевать?!Вам вообще не положен транспорт служебный. Ножками ходите и будете ближе к народу, может и проблемы все узрите. Тоже мне небожители нашлись!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я не готов повседневно доверять жизнь водителям, которых я не знаю
так и люди не готовы доверять вам управление городом

Гость||

За такое заявление неплохо бы его попросить с поста.

Крайняя степень неуважения к холопам, которые ежедневно "рискуют жизнью" в переполненных маршрутках частных перевозчиков.

Гость||

Совсем уже за языком не следят, это надо слуга о своем народе...

Уважения, надеюсь, понимают, что не будет после таких вот речей.

Гость||

Мутовкин утратил связь с реальностью.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я не готов повседневно доверять жизнь водителям
Так наведи порядок, чтобы граждане тоже были готовы доверять свои жизни. Хотя бы водителям маршруток, тогда и я пересяду с личного транспорта.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

один из депутатов предложил
Этого, прости господи, "депутата" - зачем в приличное заседание направили? Разве для этого вот всего? Чем он там занимается?

Гость||

Гость писал(a):

Не занимайтесь передергиванием! Не борьба, а уменьшение объемов. Разницу понимать надо!
Один хрен пускай "поикается" гражданам в празднички!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава города отреагировал довольно резко: «Я не готов повседневно доверять жизнь водителям, которых я не знаю. Вы сами знаете о том, что творится в такси, - ежедневно происходят аварии, за рулем нередко задерживают нетрезвых или находящихся в состоянии наркотического опьянения людей».
С 1-м мая, холопы! С днем международной солидарности!

Гость||

Гость писал(a):

Совсем уже за языком не следят
Он вполне конкретно отделил мух от котлет. Кто ты ему? Нет никто.

Гость||

Сдохни поскорей псина блохастая.

Гость||

Собачка лаяла...на дядю фраера...

Гость||

Рабы ежедневно лично знают всех водителей маршруток .А также то, что они употребляли накануне и с кем.

Гость||

Этот дядя готов доверить свою безопасность окружающему его народу? Они то его хорошо знают

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Имя: Гость
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