Глава Пензы отказался рисковать, передвигаясь на такси

30.04.2021 | 11:10

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля, один из депутатов предложил сменить машины автопарка, обслуживающего представителей городской власти, на более дешевые.

Глава города Владимир Мутовкин возразил: парк транспорта был сформирован более шести лет назад, если сейчас продать имеющиеся автомобили, то этих денег не хватит на новые, даже классом ниже. Поэтому смена машин, по мнению Мутовкина, нецелесообразна.

Тогда депутат выдвинул другую идею: вообще отказаться от штатных водителей и транспортных средств и заключить договор с одной из компаний, предоставляющих услуги такси.

Глава города отреагировал довольно резко: «Я не готов повседневно доверять жизнь водителям, которых я не знаю. Вы сами знаете о том, что творится в такси, - ежедневно происходят аварии, за рулем нередко задерживают нетрезвых или находящихся в состоянии наркотического опьянения людей».

По его словам, если будет принято решение об изъятии казенных транспортных средств, он готов ездить на личной машине.

Согласно декларации о доходах, представленной Владимиром Мутовкиным за 2020 год, в его собственности находятся автомобили Chevrolet и Kia Sorento.

Аварии с участием такси в Пензе происходят нередко. Так, 1 апреля на улице Окружной столкнулись BMW и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси». От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. Такси разворотило весь капот. Оба водителя получили травмы.

18 апреля такси попало в ДТП на Гагаринском путепроводе. Водитель, судя по всему, не справился с управлением, врезался в отбойник. Металлическое ограждение также заметно пострадало. Передняя часть легковушки получила существенные механические повреждения.

24 апреля на перекрестке улиц Красной и Чкалова столкнулись два легковых автомобиля - серебристый Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси». За рулем таксомотора находился 60-летний водитель. Автомобилем Volkswagen управлял 53-летний мужчина, который получил телесные повреждения.