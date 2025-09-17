Очевидцы рассказали о массовом ДТП на трассе М-5 в Чемодановке

17.09.2025 | 07:52

Вечером во вторник, 16 сентября, на трассе М-5 в Чемодановке столкнулись несколько автомобилей. О массовом ДТП в Сети сообщили очевидцы.

Участниками аварии стали как минимум один грузовик и две легковых машины. У фуры повреждена передняя часть, остальные автомобили, «Ниву» и «Ладу-Калину», от удара покорежило.

«Нива» стояла на разворот из Чемодановки в Кижеватово. Фура на полном ходу въехала ей в зад. Ее развернуло и выбросило на встречку, и еще «Гранта» в нее влетела», - рассказал очевидец.

Пострадали ли в аварии люди, не сообщается. Пока официальной информации о ДТП нет.

11 сентября на 720-м километре трассы М-5, между селами Нижняя Елюзань Городищенского района и Старый Кряжим Кузнецкого района, автомобиль Hyundai Solaris зажало между фурами. В аварии пострадали 74-летний водитель иномарки и его 59-летняя пассажирка, их госпитализировали.