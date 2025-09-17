В Чемодановке в аварии с 3 машинами пострадали 4 человека

17.09.2025 | 09:59

Стали известны подробности ДТП в Бессоновском районе, которое случилось вечером во вторник, 16 сентября.

По предварительным данным, в 19:20 на 651-м километре трассы М-5 в Чемодановке столкнулись три автомобиля:

- Scania с полуприцепом Schmitz (за рулем находился 37-летний шофер);

- «Нива» (ею управлял 60-летний мужчина);

- «Лада-Гранта» (ее вел 19-летний юноша).

Водители обеих легковых машин получили травмы, медики оказали им помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Пострадали также два пассажира «Нивы» - 60-летняя женщина и 41-летний мужчина, их госпитализировали.

Сотрудники полиции сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.