Общество

Пензенский оперштаб опубликовал географию новых случаев COVID-19

Печать

В субботу, 22 мая, региональный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено еще 73 случая COVID-19.

31 заболевший проживает в Пензе, 6 - в Пензенском районе, 5 - в Заречном, по 4 - в Каменском и Нижнеломовском районах, по 3 - в Бессоновском, Кузнецком и Мокшанском.

По 2 человека инфицированы в Башмаковском, Белинском, Городищенском и Иссинском районах, по 1 - в Земетчинском, Лунинском, Наровчатском, Никольском, Сердобском и Шемышейском.

Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 46 617. За этот период выздоровело 43 973 пациента, скончалось 759.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте