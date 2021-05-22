Пензенский оперштаб опубликовал географию новых случаев COVID-19

22.05.2021 | 12:20

В субботу, 22 мая, региональный штаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено еще 73 случая COVID-19.

31 заболевший проживает в Пензе, 6 - в Пензенском районе, 5 - в Заречном, по 4 - в Каменском и Нижнеломовском районах, по 3 - в Бессоновском, Кузнецком и Мокшанском.

По 2 человека инфицированы в Башмаковском, Белинском, Городищенском и Иссинском районах, по 1 - в Земетчинском, Лунинском, Наровчатском, Никольском, Сердобском и Шемышейском.

Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 46 617. За этот период выздоровело 43 973 пациента, скончалось 759.