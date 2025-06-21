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Общество

На улице Суворова в Пензе хотят построить гостиницу

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На Петербургском международном экономическом форуме-2025 заключено инвестиционное соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса в Пензе. Документ подписали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и учредитель проекта, предприниматель Дмитрий Лаврентьев.

«Проект, куда будет привлечено 1,5 миллиарда рублей инвестиций, - строительство в Пензе многофункционального гостиничного комплекса. Это очень важное направление работы, учитывая наши планы по развитию туризма. Предоставим со стороны правительства Пензенской области необходимую поддержку. Подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в реализации инвестпроектов», - сообщил губернатор.

«Рады приступить к реализации важного для Пензы проекта. Уверен, что новый гостиничный комплекс станет точкой притяжения для туристов и деловых путешественников, внесет вклад в развитие городской инфраструктуры и создаст новые рабочие места. Мы стремимся создать современный и комфортабельный объект, отвечающий самым высоким стандартам гостиничного бизнеса», - отметил Дмитрий Лаврентьев.

Многофункциональный комплекс категории 4* будет включать 120 номеров, рассчитанных на единовременное размещение 306 гостей. Помимо гостиницы, проект предусматривает ресторан на 100 посадочных мест, спа-комплекс с бассейном и баней, а также конференц-зал на 100 мест. Номерной фонд порадует различными категориями: от «эконом» и «стандарт» до «супериор», семейных и люксовых апартаментов. Гостям предложат услуги ресепшн, лобби, сейфовое хранение, хранение багажа и круглосуточное обслуживание номеров.

Комплекс расположится на участке площадью 0,8 га в границах улиц Суворова, Октябрьская и Плеханова. Реализация проекта запланирована на 2025-2029 годы.

Строительство гостиниц оказывает мультипликативный эффект на экономику регионов, стимулируя создание новых рабочих мест, развитие бизнеса в сфере торговли, питания и услуг, ориентированных на гостей. Внутренний туризм, в свою очередь, способствует развитию территорий, местной промышленности и формированию благоприятной среды для проживания.

Пенза обладает значительным туристическим потенциалом, в городе высокий спрос на гостиничные услуги. Однако в настоящее время в областном центре отсутствуют гостиницы категории 4* и наблюдается дефицит номерного фонда. Инвестиционный проект по строительству гостиницы на улице Суворова может решить эту проблему и вывести туристический сервис на новый уровень, соответствующий ожиданиям гостей, приезжающих как в командировки, так и с туристическими целями.

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