Общество

Пензенцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями

Печать
Telegram

В Пензенской области в 2024 году на 53,8% выросло число пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным дерматологов-венерологов, у мужчин преобладает сифилис (31,2%). На втором месте - хламидиоз и аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (20%).

У 17,6% представителей сильного пола выявили аногенитальные бородавки, у 7,1% - гонорею, у 3,7% - трихомониаз.

У жительниц области чаще всего диагностируют трихомониаз (59,7%). Сифилисом больны 16,2% пациенток.

Хламидиоз обнаружили у 8,5% обратившихся к врачам женщин, у 8,2% - аногенитальные бородавки, у 2,4% - гонорею.

«В целом, на женщин приходится 56% всех выявленных случаев инфекций, передающихся половым путем», - констатировали в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте