Пензенцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями

В Пензенской области в 2024 году на 53,8% выросло число пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Согласно данным дерматологов-венерологов, у мужчин преобладает сифилис (31,2%). На втором месте - хламидиоз и аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (20%).
У 17,6% представителей сильного пола выявили аногенитальные бородавки, у 7,1% - гонорею, у 3,7% - трихомониаз.
У жительниц области чаще всего диагностируют трихомониаз (59,7%). Сифилисом больны 16,2% пациенток.
Хламидиоз обнаружили у 8,5% обратившихся к врачам женщин, у 8,2% - аногенитальные бородавки, у 2,4% - гонорею.
«В целом, на женщин приходится 56% всех выявленных случаев инфекций, передающихся половым путем», - констатировали в ведомстве.
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