Пензенцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями

03.06.2025 | 20:30

В Пензенской области в 2024 году на 53,8% выросло число пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным дерматологов-венерологов, у мужчин преобладает сифилис (31,2%). На втором месте - хламидиоз и аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (20%).

У 17,6% представителей сильного пола выявили аногенитальные бородавки, у 7,1% - гонорею, у 3,7% - трихомониаз.

У жительниц области чаще всего диагностируют трихомониаз (59,7%). Сифилисом больны 16,2% пациенток.

Хламидиоз обнаружили у 8,5% обратившихся к врачам женщин, у 8,2% - аногенитальные бородавки, у 2,4% - гонорею.

«В целом, на женщин приходится 56% всех выявленных случаев инфекций, передающихся половым путем», - констатировали в ведомстве.