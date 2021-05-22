Сетевое издание|18+|Суббота|22 мая 2021|11:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензенской области COVID-19 унес жизни еще пяти человек

Печать

В пятницу, 21 мая, в Пензенской области зарегистрирована смерть пяти человек с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ушли из жизни четыре женщины (1934, 1943, 1953 и 1958 года рождения) и мужчина 1947-го.

У всех пациентов сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Три женщины (86, 77 и 62 лет) страдали сахарным диабетом II типа, мужчина - заболеваниями дыхательной системы и желчнокаменной болезнью.

Причиной смерти всех пяти человек названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии достигло 759.

За этот же период количество выздоровевших составило 43 973, в том числе 70 человек выписалось 21 мая.

0
0
0
0
 
Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.

Гость||

а сколько рак???????????????? где отчеты по онкологии, сердечно-сосудистым итп

Гость||

Нам зачем про рак? Он воздушно-капельным не передается, вакцины от него нет.

Гость||

Они умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, не получив должной медпомощи.

Гость||

Гость писал(a):

Нам зачем про рак? Он воздушно-капельным не передается, вакцины от него нет.
потому что от него реально копытами стукнуть а от этой простуды только пиар компания сбор бабла на маски каски итп

Гость||

Ошибаетесь. И что вы делаете, чтобы раком не заболеть?

Гость||

Гость писал(a):

Они умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, не получив должной медпомощи.
Да как то на улице посвежее стало

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте