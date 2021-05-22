В Пензенской области COVID-19 унес жизни еще пяти человек

22.05.2021 | 10:09

В пятницу, 21 мая, в Пензенской области зарегистрирована смерть пяти человек с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ушли из жизни четыре женщины (1934, 1943, 1953 и 1958 года рождения) и мужчина 1947-го.

У всех пациентов сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Три женщины (86, 77 и 62 лет) страдали сахарным диабетом II типа, мужчина - заболеваниями дыхательной системы и желчнокаменной болезнью.

Причиной смерти всех пяти человек названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии достигло 759.

За этот же период количество выздоровевших составило 43 973, в том числе 70 человек выписалось 21 мая.