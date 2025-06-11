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Из жизни

Врачи КИМа спасли молодого пациента с менингококковой инфекцией

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Две недели провел в реанимации 19-летний житель Пензы, поступивший в областной клинический центр спецвидов медпомощи (известный как больница КИМ) 6 мая в критическом состоянии. У больного наблюдались высокая температура, нарушение сознания и судороги.

Медики оперативно поставили диагноз: менингококковая инфекция - очень тяжелое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. При нем быстро появляется угроза жизни, исход может быть летальным.

К интенсивному лечению приступили незамедлительно. Вскоре состояние юноши удалось стабилизировать.

Пациент провел 14 дней в реанимации, далее его перевели в 1-е инфекционное отделение, а еще через 10 дней выписали в удовлетворительном состоянии.

«Менингококковая инфекция коварна своей стремительностью: от первых симптомов до критического состояния могут пройти считаные часы. Поэтому ранняя диагностика и быстрое начало лечения играют решающую роль в исходе заболевания», - предупредила заместитель главврача по медицинской части Джамиля Курмаева.

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