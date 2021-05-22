Пензенские гимназисты показали фигурную езду на самокатах

22.05.2021 | 10:55

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции и педагоги детского (юношеского) центра «Спутник» провели для первоклассников гимназии № 53 игру «Экзамены в школе дорожных наук».

Квест стал одним из мероприятий VI Глобальной недели безопасности дорожного движения, которая проходит 17 по 23 мая. Его главная цель - дать детям навыки соблюдения ПДД.

Ребятам предстояло пройти четыре этапа: «Фигурное вождение на самокате», «ОБЖ», «Регулировщик», «Школьный автобус». Гимназисты вспомнили основные правила дорожной безопасности, сигналы регулировщика, знаки для пешеходов и водителей, показали свое мастерство в фигурном вождении.

«После завершения игрового экзамена все участники получили сладкие призы», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.