Водителей просят снижать скорость, а пешеходов - не бегать перед машинами

21.05.2021 | 12:47

Пензенская область присоединилась к VI Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проходит с 17 по 23 мая.

«В этот период основным действием является снижение скорости до 30 км/ч на участках дорог с повышенной интенсивностью движения пешеходов», - пояснили суть акции в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Участников дорожного движения просят с уважением относится друг к другу. Водителям рекомендуют снижать скорость рядом с зеброй, повысить внимание, не совершать обгон или опережение вблизи от перехода.

Пешеходы, в свою очередь, должны перед началом пересечения проезжей части убедиться в полной остановке всех транспортных средств и не начинать движение перед близко находящимися машинами.

Пензенцев просят высказывать свое мнение по поводу взаимной вежливости на дорогах и выкладывать видео и фото в социальных сетях с хештегом #ДорогиДляЖизни#НеделяБДД.