Общество

Водителей просят снижать скорость, а пешеходов - не бегать перед машинами

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Пензенская область присоединилась к VI Глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая проходит с 17 по 23 мая.

«В этот период основным действием является снижение скорости до 30 км/ч на участках дорог с повышенной интенсивностью движения пешеходов», - пояснили суть акции в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Участников дорожного движения просят с уважением относится друг к другу. Водителям рекомендуют снижать скорость рядом с зеброй, повысить внимание, не совершать обгон или опережение вблизи от перехода.

Пешеходы, в свою очередь, должны перед началом пересечения проезжей части убедиться в полной остановке всех транспортных средств и не начинать движение перед близко находящимися машинами.

Пензенцев просят высказывать свое мнение по поводу взаимной вежливости на дорогах и выкладывать видео и фото в социальных сетях с хештегом #ДорогиДляЖизни#НеделяБДД.

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Гость||

надо не просить а лишать и чем чаше тем больше будут снижать

Гость||

И пешеходов штрафовать, которые без ума на красный свет переходят или перебегают дороги навстречу своей смерти.

Гость||

К пешеходам нужно применять полные меры их ответственности, а не заниматься попустительством, огульно перекладывая на "водителей источников повышенной опасности". Особенно это касается родителей несовершеннолетних детей.

Гость||

Гость писал(a):

надо не просить а лишать
И чего же, ты предлагаешь, лишать пешеходов? Ног?

Гость||

чего же, ты предлагаешь, лишать пешеходов?

Штраф.....(по ЗАКОНу,за переход вне положенном месте)

Гость||

Гость писал(a):

И чего же, ты предлагаешь, лишать пешеходов? Ног?
водителей лишать

Гость||

Для ГИБДД: установите камеры на переходе возле "Современника" и на перекрестке Горького-Красная. Озолотитесь.

Гость||

Если пешеходов лишить ног, они тогда ПОЛЗАТЬ будут через дорогу. Вообще фиг дождешься.

Гость||

Вот и я говорю, этот вопрос надо проработать с умом

Гость||

Гость писал(a):

Штраф.....(по ЗАКОНу,за переход вне положенном месте)
А разве штраф, это лишение?

А вот Фунтик, настаивает именно на лишении...

Так чего лишать будем пешеходов?

Гость||

Гость писал(a):

водителей лишать
Т.е., по твоему мнению, это только вина водителей, когда старуха прется на красного человечка, да еще и внуков за собой тащит?

Можешь в этом лично убедится - перекресток Ленинградской и Попова - там таких по нескольку в день.

Имя: Гость
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