В Пензенской области ПЦР-методом обследовано более 70% населения

21.05.2021 | 13:12

В пятницу, 21 марта, региональный оперативный штаб сообщил о 76 новых случаях COVID-19 за последние сутки.

39 инфицированных проживают в Пензе, по 6 - в Заречном и в Мокшанском районе, по 4 - в Кузнецком, Никольском и Пензенском, по 2 - в Башмаковском, Городищенском и Тамалинском, по 1 - в Белинском, Бессоновском, Вадинском, Каменском, Пачелмском, Спасском и Шемышейском районах.

За сутки ПЦР-методом обследовано 2 515 жителей области. Суммарный охват тестированием населения региона составил 71,75%.

С начала эпидемии в регионе общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 46 544. За этот период выздоровело 43 903 пациента, умерло 754 человека.

Под наблюдением медиков находятся 5 696 человек, снято с контроля 130 745.