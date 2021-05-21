Происшествия

В Пензенской области умер 30-летний пациент с COVID-19

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В Пензенской области стало известно о новых жертвах коронавирусной инфекции. В четверг, 20 мая, в региональном правительстве рассказали о шести смертях.

Самым молодым из умерших стал мужчина 1991 года рождения. У него был хронический панкреатит, ожирение III степени и сахарный диабет I типа.

Также скончались две 74-летние женщины и пациентки в возрасте 65, 82 и 87 лет. Все страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одна перенесла коронарное шунтирование. Другая имела желчно-каменную болезнь и кисты почек.

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 754 жертвы COVID-19.

«Выписано 72 человека. Итого выздоровевших - 43 903», - уточнили в пресс-службе правительства.

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Гость||

Жрать надо было меньше. Ожирение 3 степени….

Гость||

мир праху его

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.

Мотовилов (гость)||

Как видим, официальные байки про ковид обнаруживают его фиктивность.

Имя: Гость
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