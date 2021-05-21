В Пензенской области умер 30-летний пациент с COVID-19

21.05.2021 | 08:29

В Пензенской области стало известно о новых жертвах коронавирусной инфекции. В четверг, 20 мая, в региональном правительстве рассказали о шести смертях.

Самым молодым из умерших стал мужчина 1991 года рождения. У него был хронический панкреатит, ожирение III степени и сахарный диабет I типа.

Также скончались две 74-летние женщины и пациентки в возрасте 65, 82 и 87 лет. Все страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одна перенесла коронарное шунтирование. Другая имела желчно-каменную болезнь и кисты почек.

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 754 жертвы COVID-19.

«Выписано 72 человека. Итого выздоровевших - 43 903», - уточнили в пресс-службе правительства.