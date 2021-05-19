Общество

А. Воронков прокомментировал критику минпросвещения в свой адрес

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В среду, 19 мая, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков ответил на критику, прозвучавшую в его адрес из уст главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова днем ранее.

Речь шла об отклонении от сроков проведения конкурсных процедур при реализации нацпроекта «Образование». Пензенская область вошла в тройку антирейтинга после Республики Дагестан и Ульяновской области.

«В данных трех субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», - сообщили в пресс-службе минпроса.

Александр Воронков объяснил задержку размещения конкурсной документации ее тщательной подготовкой.

«Мы ответственно подходим к разработке технического задания для школ региона и центра для одаренных детей, готовим его совместно с Управлением информатизации и Министерством финансов Пензенской области, вся документация рассматривается на заседании межведомственной комиссии правительства области, проходит антикоррупционную экспертизу», - пояснил министр.

Он также отметил, что оборудование должно быть современным, высокотехнологичным и безопасным.

«Очень важно, чтобы поставщики понимали, что в Пензенской области поставить некачественное оборудование в образовательные организации нельзя», - резюмировал Воронков.

Он заверил, что оформление конкурсной документации завершится до конца мая, а в начале июня уже состоятся аукционы.

«Национальный проект «Образование» будет реализован в полном объеме», - подытожил врио министра.

Александр Воронков добавил, что в этом году на реализацию нацпроекта «Образование» регион получил 1 млрд рублей - на 200 млн больше, чем в предыдущем. При этом необходимо, чтобы каждый бюджетный рубль был освоен по назначению.

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Гость||

Это прошлый год он в образовании 800 миллионов профукал? Красава

Гость||

Красивая цифра миллиард

Показывать буду всем мамашам из род,комитета и классной руководительнице

Гость||

Тысяча миллионов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Очень важно, чтобы поставщики понимали, что в Пензенской области поставить некачественное оборудование в образовательные организации нельзя», - резюмировал Воронков.
а как же это?

10.03.2021|12:25

В Пензе бывшего работника городского управления капитального строительства обвиняют в злоупотреблениях в сфере закупок при реализации национального проекта «Образование».

По данным следствия, в 2017 году управление заключило с одной из фирм муниципальный контракт на строительство школы на Шуисте. Комплекс работ включал затраты на приобретение модульного скалодрома размером 15 на 16,5 метров и стоимостью более 5,5 млн рублей.

Однако вместо заявленного в школу поставили детский скалодром за 170 тысяч, то есть в 32 раза ниже цены, прописанной в контракте.

Гость||

Пензенский стиль работы, их радует миллиард

Имя: Гость
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