А. Воронков прокомментировал критику минпросвещения в свой адрес

19.05.2021 | 15:40

В среду, 19 мая, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков ответил на критику, прозвучавшую в его адрес из уст главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова днем ранее.

Речь шла об отклонении от сроков проведения конкурсных процедур при реализации нацпроекта «Образование». Пензенская область вошла в тройку антирейтинга после Республики Дагестан и Ульяновской области.

«В данных трех субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», - сообщили в пресс-службе минпроса.

Александр Воронков объяснил задержку размещения конкурсной документации ее тщательной подготовкой.

«Мы ответственно подходим к разработке технического задания для школ региона и центра для одаренных детей, готовим его совместно с Управлением информатизации и Министерством финансов Пензенской области, вся документация рассматривается на заседании межведомственной комиссии правительства области, проходит антикоррупционную экспертизу», - пояснил министр.

Он также отметил, что оборудование должно быть современным, высокотехнологичным и безопасным.

«Очень важно, чтобы поставщики понимали, что в Пензенской области поставить некачественное оборудование в образовательные организации нельзя», - резюмировал Воронков.

Он заверил, что оформление конкурсной документации завершится до конца мая, а в начале июня уже состоятся аукционы.

«Национальный проект «Образование» будет реализован в полном объеме», - подытожил врио министра.

Александр Воронков добавил, что в этом году на реализацию нацпроекта «Образование» регион получил 1 млрд рублей - на 200 млн больше, чем в предыдущем. При этом необходимо, чтобы каждый бюджетный рубль был освоен по назначению.