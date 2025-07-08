Александр Воронков частично признал вину в мошенничестве с землей

08.07.2025 | 10:00

Александр Воронков, бывший министр образования Пензенской области и глава Бессоновского района, частично признал вину в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установило следствие, экс-чиновник с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков в Бессоновке площадью 1 001 кв. м каждый.

В этих постановлениях был изменен вид разрешенного использования земли: с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества».

«Действия обвиняемого позволили ему через доверенное лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, разделить обозначенные земельные участки на 8 и приобрести право собственности на них без проведения торгов», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Земля была передана в аренду знакомому экс-чиновника. Он выкупил участки за 658 000 рублей при рыночной стоимости свыше 2,3 млн рублей. В дальнейшем Воронков должен был получить их в собственность, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

«В результате совершения обвиняемым противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн рублей», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы направлены в Бессоновский районный суд. На земельные участки наложили арест.