Воронкова не хотят оставлять на посту министра образования

18.05.2021 | 10:39

Пензенская область находится в «красной» зоне по исполнению национального проекта «Образование». Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Всего в «красную» зону входят 8 субъектов Российской Федерации, не достигших нужной доли закупок. В первой тройке антирейтинга оказались Республика Дагестан, Ульяновская и Пензенская области.

По мнению главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, в них потребуются незамедлительные действия, чтобы обеспечить выполнение работ по нацпроекту в срок.

«В данных трех субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», - говорится в сообщении.

В конце апреля министру образования Пензенской области объявили выговор. Причиной стали несколько ЧП, произошедших в учреждениях образования.

Первый случай связан с задержанием ученика школы в Верхнем Ломове, который, предположительно, планировал теракт. Второй - с отравлением хлором школьников, находившихся на занятиях в бассейне «Волна» Нижнего Ломова.

26 апреля врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в правительстве области предупредил Александра Воронкова: «Еще какое-нибудь такое ЧП в вашей системе, и вы пойдете в отставку».