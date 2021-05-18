Общество

Воронкова не хотят оставлять на посту министра образования

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Пензенская область находится в «красной» зоне по исполнению национального проекта «Образование». Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Всего в «красную» зону входят 8 субъектов Российской Федерации, не достигших нужной доли закупок. В первой тройке антирейтинга оказались Республика Дагестан, Ульяновская и Пензенская области.

По мнению главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, в них потребуются незамедлительные действия, чтобы обеспечить выполнение работ по нацпроекту в срок.

«В данных трех субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», - говорится в сообщении.

В конце апреля министру образования Пензенской области объявили выговор. Причиной стали несколько ЧП, произошедших в учреждениях образования.

Первый случай связан с задержанием ученика школы в Верхнем Ломове, который, предположительно, планировал теракт. Второй - с отравлением хлором школьников, находившихся на занятиях в бассейне «Волна» Нижнего Ломова.

26 апреля врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в правительстве области предупредил Александра Воронкова: «Еще какое-нибудь такое ЧП в вашей системе, и вы пойдете в отставку».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего в «красную» зону входят 8 субъектов Российской Федерации, не достигших нужной доли закупок.
Критерием успешности работы системы образования является нужная доля закупок?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

министру образования Пензенской области объявили выговор. Причиной стали несколько ЧП, произошедших в учреждениях образования.

Первый случай связан с задержанием ученика школы в Верхнем Ломове, который, предположительно, планировал теракт.

Интересно, а в Татарстане министра образования уже уволили (а то и посадили?) за произошедший теракт в школе?

Гость||

Не министр , а горюшко горючее. Ученики и режут девушек и друг друга ,и едят опарышей , и кадры подобраны на зависть то доносят на учениц,то родителей заставляют дворниками работать. Какой аспект не возьми везде цыркъ уродов и шоу дураков.

Имя: Гость
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