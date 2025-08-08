Криминал

Дело Александра Воронкова поступило в Железнодорожный районный суд

В пятницу, 8 августа, в производство Железнодорожного районного суда г. Пензы поступило уголовное дело по обвинению бывшего министра образования области и главы Бессоновского района Александра Воронкова в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело передано в Пензу по подсудности, уточнили в Железнодорожном суде (по месту совершения преступления. - Прим. ред.).

Как установило следствие, экс-чиновник с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об утверждении схем расположения 4 земельных участков в Бессоновке площадью 1 001 кв. м каждый. В этих документах был изменен вид разрешенного использования земли - с «индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества».

«Действия обвиняемого позволили ему через доверенное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях, разделить обозначенные земельные участки на 8 и приобрести право собственности на них без проведения торгов», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Земля была передана в аренду знакомому экс-чиновника. Он выкупил участки за 658 000 рублей при рыночной стоимости свыше 2,3 млн рублей. В дальнейшем Воронков должен был получить их в собственность, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

«В результате совершения обвиняемым противоправных действий бюджету муниципального образования причинен имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн рублей», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Александр Воронков частично признал вину.

