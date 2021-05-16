В регионе за сутки подтвердили более 70 случаев коронавируса

16.05.2021 | 11:29

В воскресенье, 16 мая, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензенской области составил 74. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Итого с начала эпидемии в регионе выявили 46 173 заразившихся. За это время выздоровели 43 549 пациентов, скончались 726.

На минувшей неделе, с 9 по 15 мая, зарегистрировали 452 случая COVID-19. Медики выписали 460 жителей области, поборовших инфекцию.

За первую половину мая выявили 1 106 инфицированных. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 80 заболевших. За этот период выздоровело 1 158 пациентов, жертвами инфекции стал 71 человек.