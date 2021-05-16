COVID-19 в Пензенской области: итоги первой половины мая

16.05.2021 | 10:26

По данным на субботу, 15 мая, в Пензенской области зарегистрировали 46 099 случаев коронавирусной инфекции.

За первую половину месяца выявили 1 106 инфицированных. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 80 заболевших. В апреле число новых случаев коронавируса составило 2 786.

С 1 по 15 мая зарегистрировали 1 158 пациентов, поборовших опасную инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 43 549.

При этом количество летальных случаев, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией, продолжает расти. В первой половине мая региональный оперативный штаб сообщил о 71 погибшем.

В апреле жертвами инфекции стали 113 жителей области, в марте - 93, в феврале - 58, в январе - 61.