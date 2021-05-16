COVID-19 в Пензенской области: итоги первой половины мая

По данным на субботу, 15 мая, в Пензенской области зарегистрировали 46 099 случаев коронавирусной инфекции.
За первую половину месяца выявили 1 106 инфицированных. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 80 заболевших. В апреле число новых случаев коронавируса составило 2 786.
С 1 по 15 мая зарегистрировали 1 158 пациентов, поборовших опасную инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 43 549.
При этом количество летальных случаев, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией, продолжает расти. В первой половине мая региональный оперативный штаб сообщил о 71 погибшем.
В апреле жертвами инфекции стали 113 жителей области, в марте - 93, в феврале - 58, в январе - 61.
penzainform.ru писал(a):Оперативный сотрудник главка МВД по Пензенской области задержан по подозрению в убийстве человека.
Страшная смерть жителя Пензенской области потрясла людей. Мужчину застрелили, затем расчленили, а чтобы скрыть следы преступления, пытались сжечь. Но история оказалась еще страшнее. Выяснилось, что в жестоком преступлении подозревают оперативного сотрудника главного управления МВД по Пензенской области. Полицейского задержали по подозрению в убийств