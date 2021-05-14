В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 46 тысяч

14.05.2021 | 11:11

В пятницу, 14 мая, стало известно, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено 76 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ежедневное количество заболевших на текущей неделе остается стабильным: 10 мая их было 77, 11-го - 76, 12-го и 13-го числа - по 75.

В четверг, 13 мая, выписались 77 человек, умерли 5 - мужчины 63, 71, 74 и 84 лет и 79-летняя женщина.

С начала эпидемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 46 026, выздоровело 43 408, скончалось 715.