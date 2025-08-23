Ремонт в сквере «Семейный» идет в три смены

23.08.2025 | 10:17

В субботу, 23 августа, в Пензе вновь проверили ход благоустройства сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24. Работы значительно продвинулись.

Георешетку уже уложили на основных пешеходных дорожках, ее заполняют гранитным отсевом.

«Этот материал выбрали как наиболее экологичный. Декоративную плитку использовали для территории в районе главного входа», - написал на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

Сейчас подрядчик монтирует опоры освещения в зоне отдыха и обустраивает основания под игровые элементы и клумбы.

По словам Денисова, рабочие трудятся в три смены. Открыть зеленую зону хотят 1 сентября.

В субботу на минувшей неделе Олег Денисов так же проверял ход работ. Он отметил, что «подрядчик взял хороший темп».