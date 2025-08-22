23 августа в Пензенской области ожидаются дождь и гроза

22.08.2025 | 20:30

В субботу, 23 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Возможен град, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах его порывы будут достигать 15-18 м/с.

В ночь на субботу прогнозируется +13...+18 градусов, без осадков.

Днем синоптики обещают +24...+29.

В ночь на воскресенье будет +13...+18 градусов, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные погода не порадует жителей Пензенской области.