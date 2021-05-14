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Происшествия

Еще пять пензенцев умерли от коронавирусной инфекции

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В Пензенской области коронавирусная инфекция привела к смерти еще пяти человек. В четверг, 13 мая, была обнародована информация об уходе из жизни женщины и четверых мужчин.

Пациентке было 79 лет. У нее выявили хроническую ишемическую болезнь сердца с локальной атрофией кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз, артериальную гипертензию и сахарный диабет II типа.

Умершим мужчинам 63, 71, 74 и 84 года. У них диагностировали болезни сердечно-сосудистой системы. Один перенес инфаркт мозга, другой страдал хронической обструктивной болезнью легких.

Итого с начала пандемии в Пензенской области официально подтвердили информацию о 715 жертвах COVID-19.

«Выписаны 77 человек. Итого выздоровевших - 43 408», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Умершим мужчинам 63, 71,74 и 84 года. У них диагностировали болезни сердечно-сосудистой системы. Один перенес инфаркт мозга, другой страдал хронической обструктивной болезнью легких.
Кучно пошло

Гость||

Гость писал(a):

Умершим мужчинам 63, 71,74 и 84 года.
В среднем 73 года, больные в усмерть но мдЯ...могли бы пожить.)))если б не проклятущий ковид. Может хватит издеваться над здравым смыслом.

Гость||

Сколько в Пензе осталось в живом остатке, огласите пожалуйста весь список.

Мотовилов (гость)||

"Пора заканчивать с этим делом". Слова Путина год назад. Но исполнители делают наоборот: всё раскручивают и раскурочивают.

Имя: Гость
Комментарий:

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