Еще пять пензенцев умерли от коронавирусной инфекции

14.05.2021 | 08:22

В Пензенской области коронавирусная инфекция привела к смерти еще пяти человек. В четверг, 13 мая, была обнародована информация об уходе из жизни женщины и четверых мужчин.

Пациентке было 79 лет. У нее выявили хроническую ишемическую болезнь сердца с локальной атрофией кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз, артериальную гипертензию и сахарный диабет II типа.

Умершим мужчинам 63, 71, 74 и 84 года. У них диагностировали болезни сердечно-сосудистой системы. Один перенес инфаркт мозга, другой страдал хронической обструктивной болезнью легких.

Итого с начала пандемии в Пензенской области официально подтвердили информацию о 715 жертвах COVID-19.

«Выписаны 77 человек. Итого выздоровевших - 43 408», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.